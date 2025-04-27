Artvin-Şavşat Karayolu heyelan nedeniyle kapandı

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bir günde aynı noktada 3’üncü kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bir vatandaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları görüntüledi. Görüntülerde yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı görüldü.



Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunda yolun kapalı olacağı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.