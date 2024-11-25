Artvin-Yusufeli karayolunda heyelan: Ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor
Artvin-Yusufeli karayolunda heyelan sonucu kapanan yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Artvin-Yusufeli kara yolunun 3'üncü kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.
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