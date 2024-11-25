Artvin-Yusufeli karayolunda heyelan: Ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor

Artvin-Yusufeli karayolunda heyelan sonucu kapanan yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Artvin-Yusufeli karayolunda heyelan: Ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor

Kar yağışının etkili olduğu -Yusufeli kara yolunun 3'üncü kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce heyelanlı bölgenin kısmen temizlenmesiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

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