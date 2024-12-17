Artvin'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 16 umuma açık yer ve 11 metruk binada arama yapılarak 594 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi.



Kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15'i Afgan, 1'i de Suriyeli 16 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında hapis ve arama kararı bulunan 6 kişiyi de yakaladı.