Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan ve su taşkınları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

nedeniyle 4 köyü ulaşıma kapanırken, köy için mahalle yolları, içme suyu hatlarında gibi altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı - 1

Esendal köyünde derenin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri ile dere kenarındaki ahırlar zarar gördü.

Kapanan yolların açılması, hasar gören altyapıdaki hasarın giderilmesi için Özel İdare ekiplerince bölgede başlatılan çalışma devam ediyor.

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