Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.



Yağış nedeniyle 4 köyü ulaşıma kapanırken, köy için mahalle yolları, içme suyu hatlarında gibi altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

