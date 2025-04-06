Artvin'de amatör lig maçında kavga: Müsabaka tatil edildi

Artvin'in Murgul ilçesinde oynanan amatör lig müsabakasında Murgul Belediyespor ile Kemalpaşaspor karşı karşıya geldi.

Aynı puanla zirveyi paylaşan iki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği müsabakada, maçın 39. dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu.



Tarafların karşılıklı atışması, büyüyerek stadın dışına taştı. Olayların büyümesi üzerine taraftarları ayırmak için müdahalede bulunan polis, gerginlik devam edince biber gazı kullanmak zorunda kaldı.



Tribünlerde yaşanan kavga nedeniyle çok sayıda taraftarın yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taraftarlara müdahalede bulundu.



Yaşanan olaylar sonucu hakem, maçın güvenli şekilde devam edemeyeceğini belirleyerek karşılaşmayı tatil etti.