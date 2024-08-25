Artvin'de beton mikseri dereye düştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri, sağanak nedeniyle kayarak, debisi yükselen Kapisre Deresi'ne devrildi. Sürücü, içi suyla dolan araçtan çıkarak kurtuldu.

Artvin'de beton mikseri dereye düştü

'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeden geçen Kapisre Deresi'nin debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü.

Dere ıslahı proje çalışmaları kapsamında su kıyısında bulunan beton mikseri, derenin taşması sonucu meydana gelen heyelanla, kayarak suya düştü.

Mikser sürücüsü, derede içi suyla dolan araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak, sulara kapılan beton mikserini, iş makinesiyle çekerek bulunduğu yerden çıkardı.

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