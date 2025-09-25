Artvin'de beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Artvin'in Murgul ilçesinde, beton mikserinin yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Akantaş köyünde yol yapım çalışmasına giden bir beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Mevlüt Kalyoncu'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Araç hurdaya dönerken, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Artvin