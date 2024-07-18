Artvin’de Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü

Artvin'den Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde kontrolden çıkıp tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hızır Avcı hayatını kaybetti.

Artvin’de Cankurtaran tünelinde kaza: 1 ölü

'den Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde Rize’den Artvin istikametine giden Hızır Avcı idaresindeki 34 LR 4242 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan Tuncay Öztürk yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası tomruk yüklü kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Avcı’nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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