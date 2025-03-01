Artvin'de çığ düştü
Artvin'in Borçka ilçesinde iki boş ev ile bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladı.
İlçeye bağlı Macahel mevki ile Camili köyünde yoğun kar yağışının ardından köydeki farklı yamaçlarda çığ düştü.
Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan bir iş makinesi ile iki boş evin üzerine düştü.
Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.
Çığın ardından köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu.
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