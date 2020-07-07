Artvin'de çıkan yangın ahşap evlere sıçradı

07.07.2020 - 13:40
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan bir mahallede yangın çıktı.
Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.
''70 HANENİN ÇOĞU YANDI''
Artvin Valisi yangına ilişkin verdiği bilgilerde, 70 hanenin çoğunun yandığını, can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı.
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