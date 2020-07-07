Artvin'de çıkan yangın ahşap evlere sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesideki bir mahallede bulunan ahşap evler yangına teslim oldu. Artvin Valisi, yangında 70 hanenin çoğunun yandığını açıkladı.

07.07.2020 - 13:40

Artvin'de çıkan yangın ahşap evlere sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan bir mahallede yangın çıktı. 

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

''70 HANENİN ÇOĞU YANDI''

Artvin Valisi yangına ilişkin verdiği bilgilerde, 70 hanenin çoğunun yandığını, can kaybı ve yaralının olmadığını açıkladı.

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