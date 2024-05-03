Artvin'de cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

Artvin'de, çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Artvin'de cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

Alınan bilgiye göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan S.Ü. (46) isimli şahıs mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hapis cezası bulunan S.Ü'nün (46) yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT'ın çalışmalarının ardından kadın ’in Hopa ilçesinde bir otelde bulunduğunu tespit etti. Otele yapılan operasyonun ardından hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Yakalanan şahıs, ‘Hayasızca hareketlerde bulunma, bir kimseyi fuhuşsa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından yapılan işlemlerin ardından Artvin kapalı cezaevine gönderildi.

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