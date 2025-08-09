Artvin'de denize girişler iki gün yasaklandı
Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.
Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.
Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için iki gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Deniz
- Yasak
- Artvin