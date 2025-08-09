Artvin'de denize girişler iki gün yasaklandı

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.



Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için iki gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

