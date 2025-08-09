Artvin'de denize girişler iki gün yasaklandı

Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.

Artvin'de denize girişler iki gün yasaklandı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.

Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için iki gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...