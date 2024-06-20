Artvin'de dolu yağışı

Artvin'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Artvin'de dolu yağışı

'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde etkili olan dolu yağışı, mezra ve yayla yollarını ulaşıma kapattı.

Yüncüler köyünde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı yolları, tarım arazilerini ve ormanları beyaza bürüdü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca mezra ve yayla yollarında heyelanlar meydana geldi.

Kapanan yollar, İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makinaları ile yeniden ulaşıma açıldı.

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