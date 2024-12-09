Artvin'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin'de kamyonetin dereye düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Sundura Mahallesi'nde Cansu T'nin kullandığı 08 ABP 918 plakalı kamyonet, yol kenarındaki Sundura Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Tuğba Aydın öldü, sürücü Cansu T. ile Figen Parlak yaralandı.
Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.
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