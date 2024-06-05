Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı.

Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mete ve Ebru O., Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y.'yi sudan çıkarttı.

Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - 1

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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