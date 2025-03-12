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Artvin’de heyelan, apart otelin duvarını yıktı: Bir yaralı

Artvin’de meydana gelen heyelan nedeniyle, bir apart otelin istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi yaralandı.

Artvin’de heyelan, apart otelin duvarını yıktı: Bir yaralı

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’de meydana gelen heyelan, apart otelin istinat duvarını yıktı.

Çayağzı Mahallesi’ndeki Kaledibi mevkisinde saat 09.30 sıralarında heyelan meydana geldi.

sonucu bir apart otelin istinat duvarı çöktü.

Heyelanı fark edip, odasından ayrılan bir kişi ayağından hafif yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Artvin’de heyelan, apart otelin duvarını yıktı: Bir yaralı - 1 Yıkılan duvar, otelde hasara neden oldu

Ekiplerin müdahale ettiği yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ergün, “Otelimiz, 2 katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir apart otel. Duvarın çökmesi sonucu 2 blok ve 4 oda zarar gördü. 1 vatandaşımız ayağından hafif yaralandı. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başladı. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

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