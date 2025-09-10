Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Hopa-Kemalpaşa geçişi Kopmuş mevkiinde heyelan meydana geldi.



Yamaçtan kopan dev kaya ve toprak kütleleri yola düştü. O sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.



Ekipler güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Sarp Sınır Kapısı'na giden çok sayıda kişi yolda kaldı.



Yolun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

