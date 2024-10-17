Artvin'de heyelan: Kayaların isabet ettiği 7 araçta hasar

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar, park halindeki araçlara isabet etti. Olayda 7 araç hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Artvin'de heyelan: Kayaların isabet ettiği 7 araçta hasar

Olay bugün akşam saatlerinde Hopa'nın merkez mahallesinde meydana geldi.

Yoğun yağışların ardından bölgedeki yamaçlardan kopan kayalar hızla aşağıya inerek, yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet etti.

Yaşanan olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 7 araç aldı.

Heyelanın ardından çevrede önlem alındı.

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