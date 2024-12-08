Artvin'de heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Güngören köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Artvin'de heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi
Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridi ulaşıma açıldı

Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridi ulaşıma açıldı

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Gece saat 03.00 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan , Fındıklı-Arhavi karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ekipler tarafından Rize'nin Fındıklı ve 'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalar başlatıldı.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın etkilediği Güngören köyünde bir evin tedbiren boşaltıldığını belirtti.

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