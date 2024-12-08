Artvin'de heyelan nedeniyle bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Gece saat 03.00 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Fındıklı-Arhavi karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.



Ekipler tarafından Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalar başlatıldı.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın etkilediği Güngören köyünde bir evin tedbiren boşaltıldığını belirtti.