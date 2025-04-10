Artvin'de iki katlı ahşap evde yangın

Artvin'de merkeze bağlı Sümbüllü köyü Vake Mahallesi'nde, Uğur Coşkun'a ait boş haldeki iki katlı ahşap evde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler tüm evi sararken, yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.