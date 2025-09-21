Artvin'de kamyon göçüğe düştü

Bölgedeki yağışların ardından Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunun onarım çalışmaları sırasında İl Özel İdaresi’ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düştü.

Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.