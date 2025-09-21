Artvin'de kamyon göçüğe düştü

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan yolda onarım çalışmaları sırasında göçüğe düşen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bölgedeki yağışların ardından Arhavi ilçesinde meydana gelen nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunun onarım çalışmaları sırasında İl Özel İdaresi’ne ait bir , yol kenarında oluşan göçüğe düştü.

Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

