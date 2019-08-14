Artvin'in Yusufeli ilçesinin Hastane Caddesi'nde Hamza Çelik'in kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kamyonette bulunan İbrahim Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hamza Çelik ise Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.