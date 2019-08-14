Artvin'in Yusufeli ilçesinin Hastane Caddesi'nde Hamza Çelik'in kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.
Kamyonette bulunan İbrahim Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Hamza Çelik ise Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinin Hastane Caddesi'nde Hamza Çelik'in kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı.