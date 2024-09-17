Artvin'de Kapisre Deresi çevresindeki sanayi sitesi ve yurt boşaltıldı

Kentte yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski teşkil eden Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi.



Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde çay toplarken yağışlara bağlı olarak derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekiplerince bulunduğu bölgeden kurtarıldı.



ARTVİN VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sağanak yağıştan etkilenen Arhavi ve Hopa ilçelerine giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Kapisre Deresi'nde muhtemel ani taşkınları önlemek amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ünsal, ilçenin genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Vali Ünsal, "İlimiz genelinde ve Arhavi ilçemizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemel yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.



Arhavi ve Hopa Kaymakamlık binalarında kriz merkezi oluşturuldu. Vali Ünsal, kriz merkezlerinde durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



ÇELİK: HEYELAN RİSKİ SÜRÜYOR



AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin'da heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları yetkililerin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.



Bugün öğle saatlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak, Artvin’in kıyı kesimlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada heyelan riskinin sürdüğünü ve ekiplerin sahada çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.



