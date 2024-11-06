Artvin'de kar yağışı: 38 köye ulaşım sağlanamıyor

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dünden itibaren aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle merkezde bir, Borçka'da 6, Şavşat'ta 31 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

