Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yaşanan ani büyükbaş hayvan ölümleri tedirginlik yarattı. Ölümlerin nedeni araştırılıyor.



Üç ilçedeki bazı mahallelerde şüpheli hayvan ölümleri meydana geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bölgede 4 büyükbaş hayvanın vücutlarında yaralar çıktıktan sonra hastalanarak öldüğü belirlendi.

Hopa'da 30, Kemalpaşa'da ise 25 büyükbaş hayvanda hastalık tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Ekipler, hastalığının görüldüğü işletme, yerleşim yeri ve bölgeyi içine alacak şekilde 3 kilometre yarıçapındaki alanı koruma bölgesi ve burayı da kapsayacak 10 kilometre yarıçaplı kısmı da gözetim bölgesi ilan ederek karantinaya aldı.

Hastalığın bazı büyükbaş hayvanlarda devam etmesi üzerine önlem alındı. İlçe belediyeleri sık sık "hayvanlarınızı dışarı çıkartmayın" diye anons yapıyor.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Büyükbaş hayvan ölümlerine çiçek hastalığının neden olduğu sanılıyor. Hayvanlarda görülen çiçek hastalığı insanlara bulaşmıyor.