Artvin'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Artvin'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Bolu Dağı'nda sis: Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis: Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

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Yağış dolayısıyla Borçka ilçesindeki 'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası'nda yer alan 6 köyün yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmanın ardından kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Camili Geçidi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı.

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