Artvin'de mesire alanı projesinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Artvin'de mesire alanı projesinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İlçeye bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, saat 10.00 sıralarında ilgili şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şirket yetkililerinden Muhammet U. esnasında tabancayla ateş ederek, Gökhan K. (38), Reşit K. (46), Ersan K'yi (36) vurdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Reşit K. hastanede hayatını kaybetti.

Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan K. ve Ersan K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

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