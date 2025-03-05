Artvin'de minibüs TIR'a çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesi Artvin Caddesi Yanmış Köprü mevkisinde Yaşar K.'nin kullandığı minibüs, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.



Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H., Ersin Ö., Azra K., Meryem H., Naime T., Zekeriya D., Rezan G., Levent A., Zekiye T., Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö.'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.