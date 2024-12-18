Artvin'de okullar bir gün tatil

Artvin’in Şavşat ilçesinde 18 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. Kentte 79 köy yolu kapandı.



Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 18 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte, bugün için turuncu kod vermişti. Yarın için de uyarılarını sürdüren Meteoroloji sarı kod vererek dikkatli olunmasını istedi.



