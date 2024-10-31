Artvin'de ormanda izinsiz kesimle ilgili bir kişiye gözaltı

Güvenlik güçleri, Çifteköprü köyünün Çiftepınar mevkisinde orman emvali kesimi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Orman emvali yüklü 2 kamyonu durduran ekipler, izinsiz kesimi yapılan malzemenin taşındığını belirledi.



Sürücüler Y.A. ve M.Ö'nün gözaltına alındı. İzinsiz kesimin Kooperatif Başkanı Gökhan Genç koordinesinde gerçekleştirildiği tespit edildi.



Genç'i de gözaltına alan ekipler, kamyonlarda 14 metreküp, Genç'in arazisinde ise 32 metreküp olmak üzere 46 metreküp orman emvaline el koydu.

Y.A. ve M.Ö. jandarmadaki işlemlerin, Genç ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.