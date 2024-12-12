Artvin’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen Yavuz Şiviloğlu ağır yaralanırken, araçta bulunan Bünyamin Merttürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin ön kısmı kazanın şiddetiyle hurdaya dönerken, Bünyamin Merttürk’ün cansız bedeni araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından Merttürk’ün bedenini araçtan çıkarabildi.

Ağır yaralanan Yavuz Şiviloğlu’na ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Şiviloğlu, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.