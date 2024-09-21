Artvin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

'in Borçka ilçesinin Kaynarca köyünde Uğur Akçay'ın (22) kullandığı 08 AAN 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla aracın bulunduğu yere inen ekipler, ağır yaralı Akçay'ı bulunduğu yerden çıkarttı.

Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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