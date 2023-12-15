Artvin'de sahte içkiden ölüm şüphesi

Artvin'de Fahri Özdemir (47), nişanlısıyla bulunduğu evinde öldü. Özdemir'in sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Olay, dün kent merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, iddiaya göre alkol alan Fahri Özdemir'in aniden fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yarası olmayan Özdemir'in öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesi sonrası Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Artvin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Fahri Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

