Artvin'de sel: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişi de aranıyor.



İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırdı.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelanda yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ilçede 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor.

ERZURUM YOLU KAPANDI

Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda da heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı. Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.



Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.