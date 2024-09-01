Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

Arvtin'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi

'de dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı, yollar taş ve suyla doldu.

Park halindeki Orhan Erdem'e ait otomobil, taşan dereye düştü.

Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu.

AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Artvin'de sel: Park halindeki otomobil derede sürüklendi - 1

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