Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.

Hayvanseverler yaptıkları açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğunu ve işkence edilemeyeceğini belirtti.

Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.