Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki

Artvin'in Borçka ilçesinde bir şahıs, elindeki kürekle sokak köpeğine şiddet uyguladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki

Olay, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde Pazartesi günü meydana geldi.

M.Ş. isimli şahıs, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurarak şiddet uyguladı. Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki - 1

Hayvanseverler yaptıkları açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğunu ve işkence edilemeyeceğini belirtti.

Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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