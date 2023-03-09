Artvin’de taşkınlar 72 saat öncesinden tahmin edilebilecek

Radar sensöründen su seviyesi tespiti yapılarak ilgili birimlere SMS yoluyla bilgi geliyor. Sistemin üzerindeki kamera ile görüntüler anlık olarak alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor.



Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine de dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara, ilgili kurumların uyarılarını dikkate almaları, en azından kar erimelerinin yoğunlaştığı, yağışların fazla olduğu dönemlerde dere yataklarından uzaklaşmaları uyarısında bulundu.