Artvin'de tünel girişinde heyelan: Yol trafiğe kapandı

Heyelan, Artvin-Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Deriner 3 tüneli girişinde saat 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar tünel girişine düşerek tünel girişini kapattı, trafik çift yönlü olarak durdu. Bölgeye ekipler sevk edilirken, heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.



Ekipler, yolu temizlemek ve ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.