Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden kişi kayboldu

Artvin'in Dikyamaç köyünde kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan Hakan Ergin (50), gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti.

Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay boşçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arma çalışması başlattı.

Ormanlık araziyi baştan aşağıya arayan ekipler henüz bir sonuç elde edemedi.

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