Artvin'de yangın: Alevler 17 eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı.



İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, şimdiye kadar 17 evin hasar gördüğünü, can kaybı olmadığını söyledi.

Alevlerin 17'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

İlk gelen bilgi alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yönündeydi. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, ''Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor'' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTA



Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."