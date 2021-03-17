Artvin'de yangın: Alevler 50'ye yakın eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki bir evde yangın çıktı. Alevler 190 haneli köyde 50'ye yakın eve sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. Yusufeli Kaymakamı, 17 evin hasar gördüğünü ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi.

NTV Haber - DHA 17.03.2021 - 15:37

Artvin'de yangın: Alevler 50'ye yakın eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

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