Artvin'de yangın: Dört ev küle döndü

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde Mehmet Özcan'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki evlere ve camiye sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık üç saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, dört ev ile Dutlu Camisi ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.