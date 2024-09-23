Artvin'de feci kaza: 2 ölü

Artvin 'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü Hermut Yaylası'na giden toprak zeminli yolda, Turan Köklü'nün (42) kullandığı 08 K 0862 plakalı kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi. Bunun üzerine kamyon ile kasasında taşıdığı Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatör uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Köklü ile araçta bulunan Hasan Yıldırım (35) yaşamını yitirdi.



Ekiplerce bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.