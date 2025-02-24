Artvin'de heyelan: Sarp Tüneli ulaşıma kapandı

Bölgede etkili olan yağışların ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin Kemalpaşa ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi. Sarp Tüneli ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, heyelan nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu.