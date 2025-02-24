Artvin'de heyelan: Sarp Tüneli ulaşıma kapandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Sarp Tüneli'nin girişine düşerek yolu ulaşıma kapattı.

Artvin'de heyelan: Sarp Tüneli ulaşıma kapandı

Bölgede etkili olan yağışların ardından Sahil Yolu'nun Kemalpaşa ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi. Sarp Tüneli ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu.

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