Artvin'deki yangın kontrol altında

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı.



Yangının ardından bölgeye giden Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir gazetecilere, köyde 176 ev bulunduğunu söyledi.



VALİ: YANGIN KONTROL ALTINDA, 60'A YAKIN EV YANDI



Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.



''CAN KAYBI YOK''



Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.