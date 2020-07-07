Artvin'deki yangın onlarca ahşap evi kül etti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan bir köyde yangın çıktı.

Yangın Sahlep Mahallesi Dokumacılar köyünde çıktı. Alevler köydeki ahşap evleri hızla sardı.



Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. 70 haneli köydeki evlerin çoğu boştu. Evlerinde olan kişiler yangının başlamasıyla bölgeden uzaklaştı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını açıkladı.



Köyde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Köyde soğutma çalışmaları sürüyor.

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