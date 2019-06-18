Artvin'de çıkan yangın, bir köyü adeta küle çevirdi.

Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, Celal Temiz'in evinde akşam saatlerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Yusufeli ve Artvin belediyeleri itfaiye ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gece boyu süren çalışmaları sonucu yangın sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.



Alevler arasında kalarak yaşamını yiteren Miktat Temiz'in cesedi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

''ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEDİ''



Öte yandan, evi yanan Celal Temiz, eşinin uyarısı üzerine yangını fark ettiğini belirterek, "Dışarı çıktım, baktım ki çatı yanıyor. Yanan odunlar yanıma düştü. Ben de ahırdaki ineği kurtardım. Elimizden bir şey gelmedi, yangını izledik" dedi.

Yangında, yatalak olan amcasının oğlu Miktat Temiz'in hayatını kaybettiğini ifade eden Temiz, "Kızı taşımaya çalıştı ama başaramadı. Rahmetli oldu. Devletimizden evimizin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Muzaffer Temiz de yangında evi dahil her şeyi kaybettiğini belirterek, yardım beklediğini söyledi.