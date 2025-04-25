Artvin'i fırtına vurdu

Artvin’de fırtınayla nedeniyle semt pazarına kurulan çok sayıda tezgah devrildi, brandalar yerinden söküldü ve ürünler etrafa savruldu.

Artvin'i fırtına vurdu

Artvin'in Borçka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar Çoruh Caddesinde kurulan semt pazarında alışveriş yapanlara ve pazarcılara zor anlar yaşattı.

ÇOK SAYIDA TEZGAH DEVRİLDİ

Rüzgarın etkisiyle brandalar uçtu, çok sayıda tezgah devrildi ve sebze meyveler yola döküldü.

Esnaf ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazı kişiler ise pazar alanını terk etmek zorunda kaldı.

KAPALI PAZAR YERİ ÇAĞRISI

Zarara uğradığını belirten esnaf, hava koşullarından dolayı artan olaylar karşısında kapalı pazar yeri talebini yineleyip, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

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