Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak hasara yol açtı

İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu bazı iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı.



Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki su kanalları ve rögarların tıkanması üzerine cadde ve sokaklar suyla kaplandı.



Orta Hopa Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.



Öte yandan Hopa-Artvin kara yolu da Sugören kavşağı mevkisinde kayan kaya ve toprak kütlesi nedeniyle kapandı.



Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.