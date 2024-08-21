Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev yandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık zarar gördü.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev yandı

İlçeye bağlı Çukur köyü Digazeler Mahallesi'nde akşam saatlerinde Şemsettin Köse'ye ait ahşap evde yangın çıktı. , çevredeki ev, ahır ve samanlıklara da sıçradı. Bölgeye Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, Şavşat Orman İşletme Şefliği, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, Şemsettin Köse, Dursun Yılmaz ve Cemile Yılmaz'a ait 3 ev, 3 ahır ve 3 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Valisi Cengiz Ünsal, ilçe kaymakamı Bayram Köse'den bilgi alarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ünsal, can kaybı ve yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, yangından zarar gören ailelerle ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

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